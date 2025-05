Mot okänt mål

Ett krigsdrama om amerikanska arméns 442:a bataljon som skapades år 1943 och bestod av japansk-amerikanska frivilliga. Under träningen inför att sättas in i andra världskriget möter bataljonens medlemmar mycken rasism, inte minst från löjtnant Mike Grayson som är deras överordnade. Graysons fördomar avtar dock alltmer när han börjar inse att bataljonens medlemmar är bättre och mer hängivna soldater än han är själv. Regi: Robert Pirosh. I rollerna: Van Johnson, Lane Nakano, George Miki, Akira Fukunaga, Ken K. Okamoto, Henry Oyasato m.fl. (Go for Broke!)

Lägg till i Min lista