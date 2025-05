Attack i sol

I september 1943 landstiger en grupp amerikanska soldater på en strand nära Salerno, under hård beskjutning från italienska styrkor. Trots att gruppen lider både skador och förluster vid landstigningen är soldaterna fast beslutna att ta sig till den bro de har fått i uppdrag att spränga. Regi: Lewis Milestone. I rollerna: Dana Andrews, Richard Conte, George Tyne, Lloyd Bridges, John Ireland m.fl. (A Walk in the Sun)

