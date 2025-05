Analys av ett mord

Ett rättsdrama om försvarsadvokaten Paul Biegler som tar sig an ett komplicerat mordfall där en löjtnant anklagas för att ha mördat en man som påstås ha våldtagit hans fru. Under rättegången uppdagas en rad överraskande detaljer som sätter rättssystemet på prov. Regi: Otto Preminger. I rollerna: James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara, Arthur O'Connell, Eve Arden m.fl. (Anatomy of a Murder)

