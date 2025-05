Kvinnor bakom taggtråd

Under 1930-talet bosätter sig den amerikanska författaren Agnes Newton Keith på norra Borneo tillsammans med sin brittiske make Henry. När japanska trupper år 1942 invaderar staden Sandakan separeras makarna Keith och hamnar i olika fångläger, tillsammans med andra medlemmar ur den brittiska kolonin. Tillvaron i lägret är hård för Agnes och hennes medfångar, men hon finner oväntad vänskap hos den japanske översten Suga som läst en av hennes böcker. Filmen bygger på verkliga händelser. Regi: Jean Negulesco. I rollerna: Claudette Colbert, Patric Knowles, Florence Desmond, Sessue Hayakawa, Sylvia Andrew, Phyllis Morris m.fl. (Three Came Home)

