Härifrån till evigheten

Menige Prewitt är soldat och tidigare boxare som manipuleras av sina soldatkamrater och överordnade. Hans vän Maggio försöker hjälpa honom men har egna problem att brottas med. Sergeant Warden och Karen Holmes spelar ett farligt spel som älskande i en förbjuden kärleksaffär. Alla dessa liv kommer att förändras för alltid då deras öden tar en ny vändning under det japanska angreppet på Pearl Harbor.Regi: Fred Zinnemann. I rollerna: Burt Lancaster, Deborah Kerr, Frank Sinatra, Donna Reed, Montgomery Clift m.fl. (From Here to Eternity)

Lägg till i Min lista