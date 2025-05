Bron över floden Kwai

Under andra världskriget får en grupp brittiska krigsfångar i uppdrag av japanerna att bygga en järnvägsbro över floden Kwai. Samtidigt kämpar sig en brittisk kommandostyrka genom djungeln för att spränga den strategiskt viktiga bron. Filmen blev sjufaldigt oscarsbelönad. Regi: David Lean. I rollerna: Alec Guinness, William Holden, Jack Hawkins, Sessue Hayakawa, James Donald, m.fl. (The Bridge on the River Kwai)

