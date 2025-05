Punk – en revolution i fyra delar

Många säger att punken är död men punkens pionjärer hävdar motsatsen. Under fyra episoder kommer den rebelliska musikgenrens största stjärnor övertyga dig om att den är viktigare än någonsin. Och historien börjar i det sena 60-talets Detroit där band som The Stooges och MC5 påbörjade en revolution som New York Dolls och The Ramones snart skulle bli en del av.

