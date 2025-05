Vi är inte längre där (Sista åren med Kent)

Kan bara ses i Sverige

Avsnitt 1 Publicerades: Tor 20 mar 02:00Tor 20 mar • 1 tim 10 min Visa beskrivning SVT:s Per Sinding-Larsen följde Kent under bandets sista år. Från det att kvartetten komponerade sitt sista album till inspelningen av det i New York och fram till den sista turnén och konserten. På vägen har han mött fans, vänner, kollegor och andra artister och frågat vad Kent betyder för just dem. Allt varvas med tillbakablickar på den 26 år långa historien om hur fyra vänner från Eskilstuna blev Sveriges största band. Del 1 av 2.Mer om programmet

