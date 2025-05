DIY! I huvudet på filmmakaren Michel Gondry

Dokumentär om den franska filmskaparen och mångsidiga kreatören Michel Gondry. Han har med sin unika stil skapat banbrytande musikvideor åt världens popelit (Björk, The Rolling Stones, Daft Punk, The White Stripes, m.fl.). Gondry banade sin egen väg i Hollywood och belönades med en Oscar för filmen Eternal Sunshine of the Spotless Mind. I över trettio år har han inspirerat människor att använda det de har omkring sig för att skapa och berätta om världen. Gondrys verk, med sin lekfulla estetik, lyfter fram kreativitet och fantasi i sann DIY-anda. Dokumentären utforskar hans relation till musik och början som filmskapare, till det unika bildspråket och barndomens drömmar. Fransk dokumentärfilm från 2023 av François Nemeta.

