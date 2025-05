Jag är monstret - filmen om Freddie Wadling

Få svenska artister har lämnat ett så oförglömligt avtryck som Freddie Wadling (1951-2016) - och få är lika mytomspunna. Med en röst som sträckte sig från de djupaste brunnarna till de himmelska höjderna, benämndes han ofta som "Sveriges bästa rockröst". Filmen utforskar Wadlings mörka livsöde och fascinerande karriär - från hans tid med band som Cortex, Blue for Two och Fläskkvartetten, till hans solokarriär som omfattade allt från elektronisk musik till finstämda visor. Trots sin kultstatus kämpade Wadling med scenskräck och ett liv präglat av alkohol och droger. En revanschhistoria om en utstött kille som fick ett oerhört anseende och skrev in sig i den svenska musikhistorien. Svensk dokumentär från 2025 av Lars Hogéus och Robert Lagerström.

