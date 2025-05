Montreux jazzfestival

Deep Purple sa det först: "We all came out to Montreux..." Jazzlegender som Nina Simone, Miles Davis och Ella Fitzgerald, men också Frank Zappa, Aretha Franklin, David Bowie och Prince. För det är nästan enklare att räkna upp vem som INTE har spelat i Montreux, än att försöka lista alla som har uppträtt på den legendariska jazzfestivalen. Och allting började som en dröm hos festivalens grundare, Claude Nobs. Med unika arkivbilder från konserter och backstage berättas historien om jazzfestivalen i Montreux, från 1967 och framåt. Del 1 av 3. Mer om programmet

2. Festivalen växer Publicerades: Fre 28 jun 2024 02:0028 jun 2024 • 49 min Claudes vision om festivalen breddas och efter att under de första åren ha fokuserat på rena jazzframträdanden börjar nu också artister som David Bowie, Freddie Mercury, Talking Heads, James Brown och Van Morrison ta plats på scenen i Montreux. Det var Deep Purple som sa det först: "We all came out to Montreux..." Med unika arkivbilder från konserter och backstage berättas historien om den legendariska jazzfestivalen i Montreux. Del 2 av 3.

