Spector: mannen, musiken, mordet

Kan bara ses i Sverige

1. To know him was to love him Publicerades: Sön 6 nov 2022 02:006 nov 2022 • 51 min Visa beskrivning Det är tidig morgon i februari 2003 när polisen kallas till musikproducenten Phil Spectors lyxvilla. I huset hittar man en död kvinna. Hon identifieras som skådespelerskan Lana Clarkson och Spector grips på platsen. Den chockerande nyheten om att en av pophistoriens största legendarer är anhållen misstänkt för mord sprids som en löpeld över världen. Men de som känner Phil Spector kan vittna om en producent som kan vara både instabil och kontrollerande. Del 1 av 4: To know him was to love him.Mer om programmet

Det är tidig morgon i februari 2003 när polisen kallas till musikproducenten Phil Spectors lyxvilla. I huset hittar man en död kvinna. Hon identifieras som skådespelerskan Lana Clarkson och Spector grips på platsen. Den chockerande nyheten om att en av pophistoriens största legendarer är anhållen misstänkt för mord sprids som en löpeld över världen. Men de som känner Phil Spector kan vittna om en producent som kan vara både instabil och kontrollerande. Del 1 av 4: To know him was to love him.Mer om programmet