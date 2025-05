Lady soul: Aretha Franklin på Berns

Kan bara ses i Sverige

Avsnitt 2 Publicerades: Sön 2 apr 2017 06:001968 • 27 min Visa beskrivning En inspelning från Aretha Franklins Sverigebesök i maj 1968. Följande låtar framförs i andra delen: "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", "Come Back Baby", "Dr Feelgood (Love Is a Serious Business)", "Baby, Baby, Baby", "I Never Loved a Man (The Way I Love You)", "Chain of Fools" och "Respect".Mer om programmet

En inspelning från Aretha Franklins Sverigebesök i maj 1968. Följande låtar framförs i andra delen: "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", "Come Back Baby", "Dr Feelgood (Love Is a Serious Business)", "Baby, Baby, Baby", "I Never Loved a Man (The Way I Love You)", "Chain of Fools" och "Respect".Mer om programmet