George Michael - live i London

George Michael i en storslagen inspelning från augusti 2008 och två bejublade konserter på Earl's Court i London. Konserterna markerade avslutningen på den framgångsrika turnén 25 Live Tour, en hyllning till hans 25 år som artist och med klassiker som Careless Whisper, Freedom, Faith, Everything She Wants and Amazing på programmet.

