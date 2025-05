B B King i en inspelning från Newport Jazz Festival i Stockholms konserthus där han framför låtar som To Know You Is To Love You, The Thrill Is Gone och Just A Little Bit Love. Musiker: Sonny Freeman - trummor Ron Levy - piano Milton Hopkins - gitarr Wilbert Freeman - bas Eddie Rowe - trumpet Bobby Forte - tenor sax Cato Walker III - alt sax Louis Hubert - bariton sax

