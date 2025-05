Diana Ross and the Supremes underhåller från Berns

Diana Ross & The Supremes (Mary Wilson och Cindy Birdsong) underhåller från Berns i Stockholm. Låtar som framförs: Medley: "With a Song In My Heart", "Stranger In Paradise", "Wonderful, Wonderful", "Unchained Melody" och "Without a Song". Medley: "Stop! In the Name of Love", "Come See About Me", "My World Is Empty Without You" och "Baby Love". m.fl. Producenter: Olle Helander och Lennart Wetterholm.

Lägg till i Min lista