Ett fall för Vera

Kommissarie Vera Stanhope kallas ut till en avlägsen fyr där en kropp hittats ombord på en båt. Vera och hennes team djupdyker i sjömannens liv för att förstå vad som ledde till hans död. Hemligheter, lögner, övergrepp och brutna löften bubblar upp till ytan. Fristående avsnitt efter böcker av Ann Cleeves. I rollerna: Brenda Blethyn, Kenny Doughty, Jon Morrison, Ibinabo Jack, Riley Jones, Sarah Kameela Impey m fl. Del 1 av 4: Against the tide. Mer om programmet

2. For the grace of God Publicerades: Tis 31 dec 2024 02:0031 dec 2024 • 1 tim 30 min Kroppen av en svårt misshandlad, hemlös veteran hittas på gatan i centrala Newcastle. Kommissarie Vera Stanhope leder utredningen och blottlägger mörka hemligheter och svek. Fristående avsnitt efter böcker av Ann Cleeves. I rollerna: Brenda Blethyn, Kenny Doughty, Jon Morrison, Ibinabo Jack, Riley Jones, Sarah Kameela Impey m fl. Del 2 av 4: For the grace of God.

Kroppen av en svårt misshandlad, hemlös veteran hittas på gatan i centrala Newcastle. Kommissarie Vera Stanhope leder utredningen och blottlägger mörka hemligheter och svek. Fristående avsnitt efter böcker av Ann Cleeves. I rollerna: Brenda Blethyn, Kenny Doughty, Jon Morrison, Ibinabo Jack, Riley Jones, Sarah Kameela Impey m fl. Del 2 av 4: For the grace of God.Mer om programmet