Saknad, aldrig glömd

Kan bara ses i Sverige

Avsnitt 1 Publicerades: Ons 9 apr 02:00Ons 9 apr • 1 tim 29 min Visa beskrivning Kommissarie Cassie Stuart är en av de mest begåvade mordutredarna vid The Met i London, och när ett skelett hittas efter att ha varit begravt i 39 år under golvet i en källare, kallas hon in för att lösa fallet. Tillsammans med kollegan Sunny Khan börjar Cassie gräva i offrets förflutna och upptäcker lögner som bevarats i nästan 40 års tid. Fallet växer och kommer visa sig ha kopplingar till fem familjer, som alla tycks ha egna skäl till att hålla tyst. Det blir för utredarna en resa tillbaka till en helt annan tid, en tid som som vissa inte vill minnas. Del 1 av 3.Mer om programmet

