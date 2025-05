Säsong 5: Avsnitt 1 Säsong 5: Avsnitt 1 Publiceras: Mån 19 maj 02:00Mån 19 maj 02:00 • 46 min Visa beskrivning Inspektör Jenn Townsend återvänder till jobbet efter sin fars död, men när ett nytt fall kommer in tvingas hon lägga sin egen sorg åt sidan för att fokusera på utredningen. I rollerna: Marsha Thomason, Daniel Ryan, Erin Shanagher, Andrew Dowbiggin, Olwen May, Leanne Best m.fl. Del 1 av 6.Mer om programmet

