Kriminalintendent Ian St Clair kallas in för att utreda ett tragiskt och förbryllande mord i ett före detta gruvsamhälle i Nottinghamshire. Nyheten om brottet riskerar att riva upp gamla sår i den lilla orten, som har ett traumatiskt förflutet från 1980-talets gruvarbetarstrejker. I rollerna: David Morrissey, Joane Froggatt, Lesley Manville, Robert Glenister, Adeel Akhtar, Lorraine Ashbourne m.fl. Del 1 av 6. Mer om programmet

Samtidigt som Ian och Kevin kallas till den andra mordplatsen, så kommer nyheten om en före detta spion fram under Garys minnesstund. Under tiden är Scott fortfarande på fri fot. I rollerna: David Morrissey, Joane Froggatt, Lesley Manville, Robert Glenister, Adeel Akhtar, Lorraine Ashbourne m.fl. Del 3 av 6. Mer om programmet

Kan bara ses i Sverige

Avsnitt 4 Publicerades: Mån 9 sep 2024 02:009 sep 2024 • 57 min Visa beskrivning Två mördare är på fri fot, och Ian tvingas kalla in förstärkning i sökandet från Londons The Met. Under tiden intensifieras sökandet efter den mystiske polisspionen när ett samband med Scott klarläggs. I rollerna: David Morrissey, Joane Froggatt, Lesley Manville, Robert Glenister, Adeel Akhtar, Lorraine Ashbourne m.fl. Del 4 av 6.Mer om programmet

