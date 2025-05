Oasis: Supersonic

Nyheten om Oasis återförening har slagit ner som en bomb. I den här uppmärksammade dokumentären från 2016 får du hela historien om britpop-giganterna Oasis. Från starten och genom succéåren under 1990-talet då albumet "Definitely Maybe" blev den snabbast sålda debutskivan någonsin. Genom intervjuer, arkivmaterial och bakom kulisserna-material porträtteras bandet och frontfigurerna bröderna Liam och Noel Gallagher. Vi får en unik inblick i deras uppväxt, rivalitet, vanvettiga festande och jakt på framgång. En film av Matt Whitecross.

