Hultsfred - berättelsen om en musikfestival

I början av 80-talet arrangerar några uttråkade ungdomar i Hultsfred en spelning med banden Ebba Grön och Dag Vag. Det blir startskottet för vad som skulle bli Sveriges största musikfestival. Storheter som Ramones, Black Sabbath och The Cardigans är bara några av alla dem som gästat scenerna vid sjön Hulingens strand under de 23 år som festivalen pågick och blev hela Hultsfreds angelägenhet. Men med framgång och tillväxt uppstod också interna konflikter och ekonomiska problem. I Hans-Erik Therus film om evenemangets uppgång och fall varvas ett rikt arkiv med nutida nedslag hos grundarna Per Alexandersson, Putte Svensson Sahlin, Gunnar Lagerman och Håkan Waxegård.

