Pete Doherty: Musiken, missbruket och vägen tillbaka

Indierockbandet The Libertines legendariska frontfigur Peter Doherty till synes framgångsrika karriär har under lång tid kantats av stök, kaos och missbruk. Nu är han tillbaka från mörkret för att berätta sin egen historia. Under 10 års tid har regissören och livspartnern Katia deVidas filmat och dokumenterat Petes konstnärskap och hans kamp med sitt drogmissbruk. I en känsloladdad resa tas vi genom mörkret tillbaka till ljuset med musiken och skapandet som trogna följeslagare. En unik berättelse som få andra artister har haft möjligheten att berätta.

