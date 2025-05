Nan Goldin: Fotografens kamp mot läkemedelsjätten

Konstnären och fotografen Nan Goldin, känd för porträtten av sina nära vänner, finns representerad i konstsamlingarna hos världens främsta museer. Samma institutioner tar emot donationer från hennes svurna fiender, familjen Sackler, som genom familjeföretaget Purdue Pharma tjänat miljarder på den amerikanska opioid-krisen. Följ med i en hisnande skildring av en av vår tids mest hyllade fotografer, hennes eget opioidberoende - och hennes kamp mot familjen som tjänat pengar på det. Prisbelönt amerikansk dokumentärfilm från 2023 av Laura Poitras. Originaltitel: All the Beauty and the Bloodshed.

Lägg till i Min lista