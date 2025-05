Slavnationen Danmark

Under en period under 16- och 1700-talen var Danmark liksom Sverige via sina kolonier delaktigt i slavhandeln över Atlanten. För Danmarks del tar denna del av historien sin början år 1671, då Jørgen Iversen blev den första danska guvernören i Danska Västindien. Och det var jakten på det åtråvärda sockret som var orsaken. Programledare: Cecilie Nielsen.

Lägg till i Min lista