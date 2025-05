Hitlers innersta krets

Joseph Goebbels är en misslyckad journalist och dramatiker. Ändå är det han som kommer att bli en av den innersta kretsens absolut mäktigaste män och den som kommer att vara Führern trogen ända in i döden. Men när Adolf Hitler sitter i fängelse ser vägen till framgång väldigt lång ut. Del 2 av 10. Mer om programmet

Reinhard Heydrich har gått till historien som en av de vidrigaste figurerna under hela andra världskriget. Det är han som är musklerna bakom både Kristallnatten och "den slutgiltiga lösningen". Förintelsen är till stor del Heydrichs verk. Men hans liv, kantat av våld och tortyr, fick ett abrupt slut. Del 7 av 10. Mer om programmet

8. Den infernaliske arkitekten Publicerades: Lör 1 okt 2022 02:001 okt 2022 • 25 min Visa beskrivning Albert Speer är egentligen en vanlig arkitekt. Men tack vare sin nära vänskap med Adolf Hitler blir han ett sent tillskott till den innersta kretsen. Speer kommer snabbt att få spela en betydande roll för Tredje rikets framtid. Men sätts hans kompetens in allt för sent? Del 8 av 10.Mer om programmet

