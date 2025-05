Hur var det att leva i Sverige under andra världskriget? Hur påverkades människor av allt som skedde så nära inpå? I år är det 80 år sedan kriget tog slut och SVT bad svenska folket skicka in sina minnen: brev, filmer, fotografier och dagböcker. Det kom in flera tusen svar från hela landet och det blev en berättelse i fem delar om Sverige och kriget.

Lägg till i Min lista