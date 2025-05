Bob Dylan: Girl from the North Country

Med kring dryga 20-talet Bob Dylan-sånger har den irländske dramatikern Conor McPherson skapat musikteaterföreställningen "Girl from the North Country". Handlingen utspelas i depressionens USA år 1934, på ett pensionat i Duluth, Minnesota. I centrum står innehavaren Nick Blaine, hans dementa hustru Elizabeth och deras adoptivdotter Marianne, men omkring dem möter vi ett rikt persongalleri av människor som kommer och går, alla med en egen historia att berätta. Musikalen framfördes första gången i London 2017, men kvällens föreställning är inspelad med originalbesättningen från Belasco Theatre på Broadway. Musikalen har under våren 2025 spelats i en svensk uppsättning på Malmö Stadsteater under titeln "Flickan från landet i norr". (USA, 2022)

