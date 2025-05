Taking risks

Den kanadensiska dirigenten och sångerskan Barbara Hannigan vill fortsätta sitt samarbete med Göteborgs Symfoniker där hon varit artist in residence. Hon bestämmer sig för att sätta upp den första opera hon sjöng i, Rucklarens väg av Stravinsky, men nu som dirigent. Hon dammsuger land och rike efter unga begåvningar. Och hon tar på sig ett mentorskap för dessa utöver det vanliga. Auditions och repetitioner blir prövningar ingen kunnat förutse. Serien avslutas med föreställning med Göteborgs Symfoniker och i regi av Linus Fellbom. Del 1 av 3. Mer om programmet

Den kanadensiska dirigenten och sångerskan Barbara Hannigan vill fortsätta sitt samarbete med Göteborgs Symfoniker där hon varit artist in residence. Hon bestämmer sig för att sätta upp den första opera hon sjöng i, Rucklarens väg av Stravinsky, men nu som dirigent. Hon dammsuger land och rike efter unga begåvningar. Och hon tar på sig ett mentorskap för dessa utöver det vanliga. Auditions och repetitioner blir prövningar ingen kunnat förutse. Serien avslutas med föreställning med Göteborgs Symfoniker och i regi av Linus Fellbom. Del 2 av 3. Mer om programmet

4. Rucklarens väg Publicerades: Lör 26 okt 2019 02:0026 okt 2019 • 2 tim 30 min Visa beskrivning Göteborgs Symfoniker under ledning av Barbara Hannigan ger Igor Stravinskys neoklassiska opera om en förlorares uppgång och fall. Regissören Linus Fellbom tar med åskådarna från en avlägsen framtid till nuet och vidare till 1700-talets London - allt under överinseende av dirigenten Barbara Hannigan. Föreställningens unga sångsolister togs ut vid internationella auditions i Stockholm, Zürich, Paris och London 2017. I rollerna: William Morgan, Aphrodite Patoulidou, Kate Howden m.fl. Föreställningen spelades in 2018 i Göteborgs Konserthus.Mer om programmet

