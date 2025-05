Patti Smith Group

Ohämmad, intensiv, suggestiv rockmusik med Patti Smith och hennes grupp i en inspelning från Stockholms konserthus den 3 oktober 1976. Vi får bl.a. höra Pattis Smith's högst personliga tolkning av "Land", Rolling Stones-låten "Time is on my side", Lou Reeds "Pale blue eyes", och Pattis egen "Redondo beach". Patti Smith, f.d. journalist, konstnär och poet, numera rockartist, berättar i en inledning till programmet om sig själv och sin inställning till rockmusiken. Medverkande: Patti Smith, Lenny Kaye, Ivan Kral, Jay Dee Daugherty, Andy Paley, Reporter: Lennart Wretlind. Producent: Helén Elmquist, Krister Nathanaelson.

Lägg till i Min lista