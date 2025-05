Det har satts punkt för PSL, efter sju år. Eller 14 om vi räknar in den första eran 2007-2014. Under dessa år har PSL berättat om främst ny eller nästan ny musik i reportage, musikvideor och intervjuer här på SVT Play och tidigare på en egen sajt och blogg. Som ett litet tack till alla er som på något sätt medverkat och, förstås, er som tittat, tyckt och tipsat gör vi en liten snabbt ihopsatt tillbakablick på lite av det som hänt fram till nu. Dessutom minns vi hur allt började för över fyra årtionden sen. Mer om programmet

Från Sun Ra till Sofia Källgren med Becky and the Birds Publicerades: Ons 6 nov 2024 02:006 nov 2024 • 21 min Visa beskrivning Becky and the Birds släpper ett mäktigt debutalbum och flyttar till New York. Thea Gustafsson från Örebro har tagit stora steg sedan hon började bjuda på egen musik i slutet av förra årtiondet. Uppvuxen med hiphop, jazz, klassiskt och en klezmerspelande dragspelspappa har hon skapat sitt helt egna universum. Följ med oss under vårt besök i skivbutiken och ta del av dem mest betydelsefulla albumen enligt Becky! Kontrakterad till välrenommerade brittiska skivbolaget 4AD tar hon nu steget ut i världen med flytt till USA. Men utan Sofia Källgren och Helen Sjöholm hade det inte blivit någonting alls.Mer om programmet

