GW berättar - Göring i Sverige

Hermann Göring har gått till historien som en av världens absolut värsta krigsförbrytare. Mindre känt är hans äktenskap med den svenska adelskvinnan Carin von Kantzow och hans nära relation till hennes släktingar. Leif GW Persson berättar historien om en svensk familj som sitter på första parkett när den tyska nazismen växer fram under 1920-talet, när den tar över Tyskland under 1930-talet och driver världen till katastrof under 1940-talet.

