Breven från Blomman

Bernhardina Steinmann, kallad "Blomman" var en svensk judinna som under andra världskriget var bosatt i Norge. I samband med den tyska ockupationen tvingades hon gå under jorden och från sitt gömställe skrev hon brev till sin tonårsdotter Ingrid i Stockholm. Breven som hittades 60 år efter krigsslutet berättar inte bara historien om en mor och dotter på varsin sida av den norsk-svenska gränsen, utan ger också en unik inblick i den judiska befolkningens situation i Norge och Sverige under kriget. En dokumentär i regi av Suzanne Kaplan.

