Carl Nielsen - mellan himmel och jord

Ett porträtt av Danmarks nationaltonsättare Carl Nielsen (1865-1931). Nielsen växte upp under enkla förhållanden i en familj där musiken spelade en central roll och där hans stora musikbegåvning uppmärksammades tidigt. Nielsen kom att verka under turbulent tid, vid tiden för det förra sekelskiftet och under första världskriget. Han lämnar efter sig en omfattande katalog, med symfonier, operor och en stor mängd kammar- och vokalmusik. Inte minst innehar hans sånger och psalmer en bestående och folkkär plats i det danska kulturarvet.

