Nielsens fyra med Blomstedt

The Cleveland Orchestra i ett framförande av Nielsens fjärde symfoni, komponerad under första världskriget. Symfonin går under namnet "Det uudslukkelige", eller "Det outsläckliga" på svenska. Dirigent är ingen mindre än legendariske Herbert Blomstedt, nestorn bland svenska dirigenter med hela världen som arbetsfält. Vi möter också Blomstedt i ett samtal med orkesterns konstnärlige ledare Mark Williams.

