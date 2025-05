Melodifestivalen: Se bidragen

Se Vilhelm Buchaus med låten I’m Yours i den femte deltävlingen i Melodifestivalen 2025. Låtskrivare är Elias Edman, Jonatan Lahti, Simon Alexander Ward och Vilhelm Buchaus. Mer om programmet

Se Victoria Silvstedt med låten Love It! i den femte deltävlingen i Melodifestivalen 2025. Låtskrivare är Jimmy Jansson och Thomas G:son. Mer om programmet

Saga Ludvigsson – Hate You So Much Publicerades: Lör 1 mar 22:00Lör 1 mar • 2 min 55 sek Visa beskrivning Se Saga Ludvigsson med låten Hate You So Much i den femte deltävlingen i Melodifestivalen 2025. Låtskrivare är Herman Gardarfve, Lisa Desmond och Saga Ludvigsson.Mer om programmet

