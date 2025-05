Sommarlov 2024: Artisterna

Artistdag med besök av Maria Sur som framför sitt bidrag från Mello 2024: When I´m gone och Never give up. Precis när det är dags för tävling i hamsterhjulet går strömmen men Maria kör uppvärmningen i hjulet så färgen kommer tillbaka. Programledare: Adrian Alebo Andersson. Mer om programmet

Smash into Pieces Publicerades: Mån 24 feb 02:00Mån 24 feb • 19 min Visa beskrivning Häng med på en rivstart när Smash into Pieces rockar loss i Sommarlov med Heroes are calling och Six feet under. Men vad har Apoc och Sommarskuggan för gemensamt fuffens? Programledare är Ida On.Mer om programmet

