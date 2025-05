Mer panik i tomteverkstan

Även om det är långt kvar till jul så är det hög tid att börja med julrimmandet i Tomtevärlden. Den årliga rimstugan är en viktig tradition i tomtebyn. När barnen återvänder till tomtebyn efter sin mammavecka har de övat och är taggade för rimstugan, men Tomten har helt glömt bort traditionen! Det är kaos i tomtehemmet och Surdegs-Nisse på Café Lussebullen får ställa upp med lokal. I rollerna: Per Andersson, Elisabeth Drejenstam Papadogeorgou, Elis Nyström och Sofia Bach. Del 1 av 10. Mer om programmet

2. Tomtens far Publicerades: Sön 10 nov 2024 02:0010 nov 2024 • 24 minFinns som syntolkat Visa beskrivning Tomtens karismatiska far, Tom T dyker plötsligt upp i byn. Tomten som hela sitt liv trott att hans far försvann i en snöstorm och är död sedan länge, blir snart varse om den riktiga anledningen varför Tom T en gång blev utskickad från Tomtevärlden. Och nu är han tillbaka, varför? Det blir panik i tomteverkstan som vanligt. I rollerna: Per Andersson och Peter Dalle. Del 2 av 10.Mer om programmet

