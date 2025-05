Julkonsert med norska radioorkestern

Norska radioorkestern med gästartister framför ett julprogram under ledning av dirigenten Ingar Bergby. Programmet presenteras av Hans Olav Brenner. På programmet bl a: Winter Wonderland, Let it snow och Santa Claus is coming to town med trion Sisi Sumbundu, Nosizwe Baqwa och Sidsel Walstad, samt Mozarts Alleluja ur Exsultate, jubilate med gossopranen Aksel Rykkvin.

