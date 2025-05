Jazzsommar: Enrico Rava & Fred Hersch

Snart 85-årige jazztrumpetaren Enrico Rava är en nestor på den internationella jazzscenen. Här möter vi honom tillsammans med den amerikanske pianisten och kompositören Fred Hersch, som man kunde höra i Stockholm så sent som i maj 2024. Konserten är inspelad i italienska Piacenza och programmet bygger på albumet "The Song is You", med kompositioner av dem båda.

