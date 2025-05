Trailer: Björnzone 2.0 Publicerades: Fre 20 dec 2024 02:001 min 34 sek Visa beskrivning Vi följer superpojkbandet Björnzone när de spelar in jullåten "A Christmas Song" i den ikoniska Henson-studion i Los Angeles, där "We Are the World" spelades in. Björnzone är Björn Gustafsson, Filip Berg, Loa Falkman, Casper Janebrink, Victor Leksell, Adam Lundgren, Ulrik Munther, Boris René, Eric Saade och Måns Zelmerlöw.Mer om programmet

