Eftersnack: And the King Said, What a Fantastic Machine!

Kameran – vad gör den med oss? Publicerades: Sön 31 mar 2024 03:0031 mar 2024 • 13 min Visa beskrivning 2024 och alla har en kamera. Den hyllade svenska dokumentärfilmen “And the King Said, What a Fantastic Machine” väcker tankar som programledaren Erik Galli tar vidare ihop med gäster i studion. I ett samtal om fotografiet, dess trovärdighet och vår tids överflöd av bilder diskuterar vi kamerans förändrade roll och träffar regissörerna Axel Danielson och Maximilien Van Aertryck som under våren visar sin film för högstadieelever runtom i Sverige.Mer om programmet

