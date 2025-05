Countertenoren Jakub Jozef Orlinski

Operasångare, breakdansare och modell - Jakub Józef Orliński passar inte riktigt in i den klassiska musikens standardmallar. Den polske countertenoren är utbildad både i sin hemstad Warszawa och vid Juilliard School i New York. Sedan ett par år tillbaka har han en framgångsrik karriär på opera- och konsertscenerna, med hela världen som arbetsplats och med en unik publikkontakt, både från scenen och via sociala medier. Här följer vi honom i den polska huvudstaden där allting började, men också på Metropolitanoperan i New York och tillsammans med barockensemblen Il Pomo d'Oro i Barcelona.

