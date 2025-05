Clintan i våra hjärtan

Do you feel lucky? Med den knallhårda repliken från Dirty Harry blev den unge Clint Eastwood omedelbart ett namn också hos den svenska biopubliken. Det är femtio år sedan nu. Så småningom skulle han också visa sin romantiska sida i Broarna i Madison County och regissera storfilmer som Million Dollar Baby och Bird. Fyra Oscar. Inte illa för Clinton Eastwood Jr. vars långa filmresa gick via tv och spaghettivästern.

