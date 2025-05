I huvudrollen: Robert De Niro

Samarbetet med Scorsese på 1970-talet kom att bli Robert De Niros stora genombrott, där filmer som Dödspolarna, Taxi Driver och Tjuren från Bronx kom att följas av många fler. Med en förkärlek för att gestalta gangsters och kriminella är han lika berömd för sina epokgörande rollporträtt - med mångfacetterade och komplicerade personligheter - som för det minutiösa arbete han lägger ner på att skapa dem. "You talkin' to me?" Det har gått många år sedan Travis Bickle i Taxi Driver, men än verkar vi inte ha sett det sista av Robert De Niro.

