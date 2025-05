Hemmakultur

11. Konst: Skivomslag - Jockum Nordström och Joakim Åhlund Publicerades: Mån 13 mar 2023 02:0013 mar 2023 • 4 min 58 sek Visa beskrivning Konstnären Jockum Nordström och artisten Joakim Åhlund samtalar om sitt samarbete kring skivomslaget till Caesar’s Palaces album "Youth is wasted on the young" som släpptes 1998.Mer om programmet

Konstnären Jockum Nordström och artisten Joakim Åhlund samtalar om sitt samarbete kring skivomslaget till Caesar’s Palaces album "Youth is wasted on the young" som släpptes 1998.Mer om programmet