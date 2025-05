Cyklopernas land

En mallig tidskapsel Publicerades: Fre 12 apr 2024 17:0012 apr 2024 • 29 min Visa beskrivning Little Jinder korar Sveriges sexigaste man och Samanda ifrågasätter det etiska i SVT:s hyllning av Thank you for the music. Christopher går till botten med ett av de märkligaste svenska kulturbråken någonsin och så packar Moa sin egen tidskapsel. Programledare: Christopher Garplind. Veckans panelister: Moa Wallin och Samanda Ekman. Gäst: Josefine Jinder.Mer om programmet

