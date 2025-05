Louis C.K. – sorry, not sorry

Vad händer när en komikers mörka hemligheter avslöjas för världen - och vad blir konsekvenserna för dem som vågar berätta? Dokumentären skildrar ståuppkomikern Louis C.K.s uppgång, fall och oväntade comeback efter anklagelserna om sexuella trakasserier som riktades mot honom under me too-rörelsen 2017. Genom intervjuer med kvinnorna som talade ut om hans beteende, journalisterna från New York Times som avslöjade historien samt Louis C.K. själv, lyfts de komplexa och ofta svåra konsekvenserna för dem som vågar bryta tystnaden. Filmen väcker frågor om tystnads- och cancelkultur, vems berättelser vi väljer att lyfta fram, och till vilket pris. Amerikansk dokumentär från 2024 av Cara Mones och Caroline Suh.

