Dokument inifrån: Det svenska styckmordet

Polisen hade tvingats släppa rättsläkaren Teet Härm. Jakten på Catrine da Costas mördare stod nästan still. Men då hörde en kvinna av sig till polisen. Hon misstänkte att hennes make varit med och styckat da Costa. Och att deras lilla dotter tittat på. Utredningen fick fart igen. Nu med en tvååring som huvudvittne. En dokumentärserie av Dan Josefsson och Johannes Hallbom. Del 2 av 4: Allmänläkaren.

3. Barnets berättelse Publicerades: Ons 11 dec 2024 06:0011 dec 2024 • 59 min Visa beskrivning Mordutredningen mot de båda läkarna gick in i ett nytt skede. Mamman fick en bandspelare för att spela in sin tvååring, och experter kallades in för att bedöma om barnet verkligen sett ett styckmord. En ny polis tog över fallet. Det skulle bli hans första och sista mordutredning. En dokumentärserie av Dan Josefsson och Johannes Hallbom. Del 3 av 4: Barnets berättelse.

Mordutredningen mot de båda läkarna gick in i ett nytt skede. Mamman fick en bandspelare för att spela in sin tvååring, och experter kallades in för att bedöma om barnet verkligen sett ett styckmord. En ny polis tog över fallet. Det skulle bli hans första och sista mordutredning. En dokumentärserie av Dan Josefsson och Johannes Hallbom. Del 3 av 4: Barnets berättelse.