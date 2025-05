Helikopterrånet

Kan bara ses i Sverige

2. Rånet Publicerades: Fre 22 nov 2024 02:0022 nov 2024 • 28 min Visa beskrivning Övervakningskamerorna på värdedepån ger en bra bild av hur rånet i Västberga gick till. Rånet tog bara 30 minuter, personal som befann sig i uppräkningscentralen berättar om dramatiken: Hur de i sista sekund flydde ner i ett av valven och fastnade i en sluss mellan valvet och rummet innanför. Under klaustrofobiska former blir de kvar där i över en timme innan polisen bestämmer sig för att slutligen gå in i byggnaden. Del 2 av 6.Mer om programmet

